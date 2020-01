Tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale: se ne parlerà in un convegno

LECCE - Nell'ambito del progetto Fari, finanziato con fondi Pon Legalità e realizzato dal partenariato Asl Taranto, Brindisi, Lecce e dall'associazione Camera a Sud, il 24 gennaio si terrà il quarto convegno gratuito "La tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale" , presso lo studium 2000 (Aula 7 – A1) in via di Valesio, a Lecce.

Il convegno, patrocinato dall’Università del Salento e in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, è gratuito ed è rivolto in particolare agli assistenti sociali, ai sociologi, ai mediatori, agli psicologi e alle professioni sociali in generale.

Il tema intende approfondire la questione della tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale in modo multidimensionale: una lettura e un’interpretazione specifiche da più campi d’indagine favoriranno la comprensione delle dinamiche costitutive e intrinseche del fenomeno e consentiranno di indagare varie forme di intervento sociale come contrasto alla violenza e tutela delle vittime; ma soprattutto si intende decostruire l’idea che la Tratta sia un tema speciale e che ogni professionista può contribuire a stimolare un passaggio emancipativo delle persone, nella sua posizione e nella sua funzione, mediante un’adeguata metodologia.