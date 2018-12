Una manovra che ti salva la vita: il video di un medico brindisino

La cronaca degli ultimi mesi ha messo in evidenza come il problema del soffocamento, specialmente, in età infantile, sia tra le cause principali di morte infantile accidentale tra le mura domestiche o nelle scuole. Cinquanta sono i casi all’anno di morte per soffocamento in Italia.

Eppure basta una semplice manovra di disostruzione delle vie aeree per salvare una vita. "Ognuno può diventare un eroe" è il titolo di cortometraggio prodotto dal dottor Fausto D’Agostino medico chirurgo di Cellino San Marco, responsabile dell’ Associazione Centro Formazione Medica, da sempre impegnato nel divulgare le manovre salvavita, con la regia di Angelo Cascione, gli attori: Fabio Salerno, Mina Albanese, Danny Losito, Sofia Casale, Loana Marangio, Lorenzo D’Agostino. La voce finale è di Domitilla D’Amico voce italiana di attrici come Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Emma Stone e da ultimo impegnata come doppiaggio nel film Il ritorno di Mary Poppins.

Il video, girato nell’ Istituto Comprensivo Statale “Ruggero De Simone” di San Pietro Vernotico e in diverse zone di Cellino San Marco e San Pietro Vernotico, vuole divulgare ai genitori, ai nonni, agli insegnanti, a qualsiasi cittadino l’importanza di conoscere semplici manovre che permettono di poter salvare una vita. Sapere quello che si deve fare è importantissimo, fondamentale: la vita è importante e sapere come fare a non perderne nessuna é proprio quello Centro Formazione Medica cerca di insegnare.

Contatti:

www.centroformazionemedica.it

Pagina Facebook Centro Formazione Medica

