Antiche e nuove frontiere: Carlo Greppi incontra gli studenti

OSTUNI - Lunedì 21 maggio, alle ore 16.30, nella Biblioteca Comunale di Ostuni, i ragazzi dei gruppi di lettura “Libro Libera Tutti”, in collaborazione con gli studenti e le Persone Libro del Liceo Classico “A. Calamo” dialogheranno con Carlo Greppi, autore del romanzo “Bruciare la frontiera”, edito da Feltrinelli.

L’incontro con lo scrittore avverrà sotto l’insegna de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile dei giovani. L’iniziativa è la tappa conclusiva del viaggio iniziato, lo scorso ottobre, dai gruppi di lettura, che hanno condiviso le storie di libri significativi durante gli incontri nella Biblioteca Comunale di Ostuni.

Sono state occasioni di grande valore che la dott.ssa Francesca Garziano, direttrice della biblioteca, ha tenacemente sostenuto nella consapevolezza che la lettura sia esperienza non solo culturale, ma anche umana, di incontro con i libri e con le storie, di condivisione, di discussione delle riflessioni che da quelle storie traggono vita.

La sfida di quest’anno è stata quella di fare della biblioteca un luogo non solo di consultazione, di prestito dei libri, ma anche e soprattutto un centro di incontro dove bambini, giovani, adulti, diventano protagonisti della creazione di Cultura in senso pieno.

L’incontro con l’autore sarà un momento significativo per i ragazzi durante il quale ciascuno si confronterà con chi la storia l’ha scritta. Greppi, storico e collaboratore di Rai Storia, fa tappa ad Ostuni, grazie al supporto prezioso della storica libreria “La Bottega del libro”, con i suoi ultimi lavori: “Bruciare la frontiera” (Feltrinelli 2018), destinato ai ragazzi e “25 aprile 1945”, il saggio edito da Laterza pubblicato lo scorso marzo.

Il libro che presenteranno i giovani del gruppo di lettura, in collaborazione con gli studenti e le Persone Libro del Liceo classico, ha permesso di riflettere su un tema di grande attualità, la frontiera. La storia è quella di due ragazzi, Francesco e Kappa, che decidono di andare a vedere com’è fatta una frontiera, vogliono che le montagne raccontino loro delle storie del passato.

In viaggio è anche Ab, partito dalla Tunisia e intenzionato a raggiungere la Francia per incontrare una ragazza conosciuta on line, Celine. I tre giovani ripercorrono i sentieri che hanno visto passare gli ebrei in fuga e gli italiani clandestini che cercavano lavoro.

Il libro parla di ognuno noi: offre la possibilità di osservare la realtà con occhi diversi, di comprendere l’altro da sé, di riflettere sul diritto di ciascuno di inseguire il proprio futuro superando le frontiere.

Significative in questo senso appaiono le parole del nonno di Francesco, protagonista della storia, affidate ad una lettera testamento e destinate al nipote: “Vai dove c’era quella frontiera e fai pace con le montagne per me. La natura non c’entra niente, non può essere colpa sua: sono le leggi scritte dagli uomini che rendono quelle linee immaginarie un pericolo.”

Il claim del Maggio dei Libri 2018, ‘Vo(g)liamo leggere’, sembra possa sintetizzare il senso del percorso di grandi e piccini all’interno della biblioteca: la lettura mette le ali e consente di raggiungere attraverso i libri tutti i mondi possibili, trasportati con leggerezza dalle parole.

Nota biografica:

Carlo Greppi, dottore di ricerca in Studi Storici, collabora con Rai Storia come conduttore, inviato e ospite e con la Scuola Holden. È membro del comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. Con l’associazione Deina di Torino organizza i viaggi della memoria con i quali ha accompagnato oltre ventimila studenti ad Auschwitz e in altri lager del Terzo Reich alla scoperta della storia. Autore di diversi testi storici e di saggi, nel 2016 ha scritto un romanzo per ragazzi “Non restare indietro”, insignito del premio Adei-Wizo 2017, sezione ragazzi, a cui è seguito “Bruciare la frontiera”(Feltrinelli 2018). Nel marzo scorso ha pubblicato con Laterza un volume intitolato “25 aprile 1945”.