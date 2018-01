Alternanza scuola-lavoro, al via il progetto "Una scelta oltre la vita"

BRINDISI - Sarà presentato ufficialmente il prossimo lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 10:30 nel corso di una conferenza stampa moderata dal giornalista brindisino Nico Lorusso, presso i locali della sede dell'Istituto in via Montebello nel quartiere Santa Chiara, il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo "Una scelta oltre la vita", della durata di circa 40 ore, frutto di un protocollo d'intesa siglato tra i vertici della delegazione comunale dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule e la scuola superiore di secondo grado brindisina.

Prosegue, quindi, la sinergia tra il Gruppo Comunale Aido “Marco Bungaro” di Brindisi, e l’IISS “E. Majorana” del capoluogo adriatico. L'iniziativa, peraltro già annunciata da Aido Brindisi nel mese di dicembre in occasione del ringraziamento agli studenti dell’Istituto Majorana per aver addobbato l’albero di Natale dell’Istituto con le palline di Natale decoupage ufficiali della campagna informativa della Onlus, rientra nel Decreto Scolastico “Buona Scuola”, il quale prevede che i percorsi di alternanza scuola-lavoro possono essere svolti anche presso o su proposta di organizzazioni del Terzo Settore e negli enti no profit e di volontariato.

Attraverso questo progetto Aido Brindisi offrirà ai giovani studenti delle classi quarte della scuola brindisina con la totale ed entusiasta approvazione della dirigenza un cammino formativo durante il quale potranno sviluppare tutte quelle competenze trasversali richieste nel mondo del lavoro quali lavoro di gruppo, cooperazione, progettazione, comunicazione e competenze di cittadinanza, ma anche per trasmettere l’importante bagaglio valoriale e motivazionale che sta alla base del mondo dell’occupazione.

Per lo svolgimento del progetto il Gruppo Comunale “Marco Bungaro” si avvarrà di Medici specializzati, Psicologi, Professonisti della comunicazione e Volontari Tutors appositamente selezionati per l’occcasione.

Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro si articolerà tra lezioni frontali Medico Sanitarie e Psico-Socio-Pedagogiche finalizzate, ma non esclusivanente, alla promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule con le succitate figure ed esperienze Pratico-Progettuali nel mondo del volontariato e durante le quali gli studenti, i veri protagonisti del progetto, saranno impegnati nella organizzazione di un convegno finale attraverso il quale dimostrare quanto appreso circa l’importanza e la necessaria divulgazione di corrette informazioni inerenti la mission dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule

Il progetto socio-educativo promosso dall’Aido di Brindisi, come si legge nel protocollo d’intesa firmato con l'IISS "E. Majorana" del Capoluogo Adriatico “vuole essere un’iniziativa formativa e culturale, senza scopo di lucro, promossa dalla stessa al fine di avvicinare i giovani al mondo del Sociale e/o Volontariato, in particolar modo alla cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule.”

