Alunni ristrutturano aula inutilizzata: sarà dedicata ad attività musicali

MESAGNE - Pennelli alla mano, buona volontà, creatività e tanto impegno. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso la ristrutturazione e abbellimento di una piccola aula in disuso presso la scuola media “Materdona” di Mesagne.

L’aula che, sarà dedicata allo svolgimento di attività musicali, è stata completamente rimessa a nuovo da un gruppo di alunni della 3 D, dalle docenti Coralba De Giorgi e Stefania Centonze e dalla consulenza tecnica di un collaboratore scolastico.

“La dirigente scolastica, Mina Fabrizio, entusiasta dalla proposta avanzata dagli stessi docenti, ha procurato loro tutto il materiale occorrente, ben consapevole di quanto questo progetto rappresentasse un’opportunità di inclusione, di sviluppo del senso civico e del rispetto e della conservazione degli spazi della comunità per gli alunni a rischio dispersione o con lievi disabilità o semplicemente per gli alunni che hanno potuto riscontrare nel loro prezioso apporto manuale e creativo un valore aggiunto al loro percorso scolastico”. Scrivono i promotori del progetto. Ancora un esempio di come basta davvero poco per rendere decorosi spazi pubblici in degrado.

