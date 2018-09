Anche il Cobas di Brindisi all'incontro con il ministro dell'Istruzione

BRINDISI - Ci sarà anche una delegazione del sindacato Cobas di Brindisi nella sede del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a Roma, martedì prossimo (2 ottobre 2018): sul tavolo del Governo la possibile internalizzazione nel mondo della scuola di lavoratori ex Lsu che operano da 25 anni nel settore delle pulizie in tutta Italia.

"Questo incontro è stato preceduto da una serie di incontri informali con il sottesegrario all'istruzione, il brindisino Salvatore Giuliano ex preside dell'istituto Maiorana di Brindisi", dice Roberto Aprile, espressione del Cobas di Brindisi. "Si tratta di persone che hanno lavorato per anni come Lsu per poi essere stabilizzati nel 2001 a 35 ore (part time) la settimana. A peggiorare la loro situazione è arrivata la gara Consip iniziata a gennaio 2014. L'orario di lavoro venne tagliato di oltre il 50 per cento,in alcuni casi la riduzione fu da sette ore a 45 minuti", ricorda il sindacalista.

"La proposta è semplice: assumere i lavoratori direttamente da parte del Ministero della Istruzione. Andiamo a Roma certi di una disponibilità visto che il programma elettorale parlava esplicitamente della stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu Ata delle scuole".