Archeologia sperimentale: venerdì la giornata conclusiva del progetto

BRINDISI - Si concluderà il 29 giugno 2018 il Progetto “Archeologia sperimentale” (esperto esterno: Dr.ssa Cristiana Zongoli ), con grande entusiasmo degli studenti delle classi III AS, IIIG, IV B, IV E, IV FS, IV AS del liceo scientifico Fermi Monticelli di Brindisi.

“L’opportunità di svolgere presso il Museo “ F. Ribezzo”, il progetto di Archeologia Sperimentale, ossia nel luogo per eccellenza depositario della cultura attraverso i secoli , ci permette di fare un tuffo nel passato” dicono gli studenti, e ancora “Attraverso questa esperienza rilassante e nel contempo divertente ci immedesimiamo nel mondo degli uomini preistorici, lontano anni luce dalla nostra realtà, sempre più uniformante, entrando in contatto con le loro tecniche di sopravvivenza. Un’occasione che risulta unica, stimolante e in grado di risvegliare in noi quella creatività che si sta perdendo laddove prevale un esclusivo uso delle nuove tecnologie”.

Continuiamo ad aspettare numerosi tutti i bambini dai cinque anni in su venerdì 29 giugno, ore 10/13, potranno effettuare un laboratorio gratuito e visita a tema.