Avviso Pubblico per assegnazione di borse di studio a studenti di istituti superiori

MESAGNE - L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Mesagne informa che è stato pubblicato dalla Regione Puglia un Avviso Pubblico «per l’assegnazione di borse di studio per l’a.s. 2017/2018 rivolta a tutte le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale con Isee familiare in corso di validità non superiore ad 10.632,94 euro».

I contributi - dal valore di 200 euro per ogni studente avente diritto - saranno disposti direttamente dal Ministero dell’Istruzione mediante voucher associato alla Carta dello studente IoStudio. Il criterio privilegerà «l’assegnazione delle borse partendo dal livello di Isee più basso, scorrendo la graduatoria fino a esaurimento risorse».

Le domande possono essere presentate a partire dal prossimo giovedì 22/02/2018 e fino alle ore 23.59 di martedì 13/03/2018 esclusivamente on-line sul portale www.dirittoallostudiopuglia.it che sarà reso attivo a partire dal prossimo 22 febbraio.

La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore, o dallo stesso studente se maggiorenne. Sarà possibile anche ricevere assistenza dall’Help Desk Tecnico contattando i recapiti indicati sullo stesso sito.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo Studio della Regione Puglia ai recapiti: 080.5405646 o sul sito internet www.dirittoallostudiopuglia.it (attivo dal 22 febbraio 2018).