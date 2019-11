Contributi per libri scolastici: a Brindisi assegnati 181mila euro

BRINDISI – Poco meno di 181mila euro destinati all’acquisto di libri di testo per le scuole di Brindisi. La somma, riconosciuta al Comune dalla Regione Puglia poco prima dell’inizio delle lezioni, è stata ripartita tra gli istituti di istruzione di primo e secondo grado, tenuto conto del numero delle richieste.

I contributi

L’importo riconosciuto ai singoli studenti varia da un minimo di 105, 90 euro sino a un massimo di 283,31 euro. Il totale destinato alle scuole secondarie di primo grado è pari a 71.513,80 euro, quello destinato alle scuole secondarie di secondo gradi è pari a 105.325,70 euro. Di seguito la ripartizione definita con delibera della Giunta.

Scuole secondarie di primo grado

Comprensivo Cappuccini-Leonardo Da Vinci: per le prime classi 2.394, 99 euro; per le seconde 1.164,90; per le terze 955,84, per un totale pari a 4.515,73 euro. Comprensivo Commenda-Giulio Cesare: per le prime classi 6.120,53; per le seconde 2.859,30; per le terze 2.031,16, per un totale di 11.010,99. Comprensivo Bozzano-Marzabotto: per le prime classi 6.918,86, per le seconde 1.906,20, per le terze 1.314,28, totale pari a 10.139,34 euro. Comprensivo Paradiso-Tuturano-Mameli-Don Bosco: per le prime classe 4.247,76 euro, per le seconde 953,10, per le terze 2.270,12, totale pari a 7.480,98. Comprensivo Casale-Kennedy: per le prime classi 4.257,76 euro, per le seconde 1.270,80, per le terze 836,36, totale pari a 6.364,92. Comprensivo Centro 1-Virgilio: per le prime classi 2.927,21, per le seconde 1.376,70, per le terze 716,88, totale pari a 5.020,79. Comprensivo Centro-Salvemini: per le prime classi 2.394,99 euro, per le seconde 741.30, per le terze 358,44, totale pari a 3.494,73. Comprensivo Santa Chiara-Pacuvio: per le prime classi 9.579,96, per le seconde 2.965,20, per le terze 1.314,28, totale 13.859,44 euro. Comprensivo Sant’Elia-Commenda: per le prime classi 4.257,76, per le seconde 1.906,20, per le terze 3.462,92, totale 9.626,88 euro.

Scuole secondarie di secondo grado

Majorana, indirizzo liceo: per le prime classi 2.769,80 euro; per le seconde 343,96, per le terze 566,62, per le quarte 1.759,69, per le quinte 1.158,60, totale pari a 6.598,58 euro. Liceo Fermi-Monticelli: per le prime 2.769,80, per le seconde 687,92, per le terze 2.266,48, per le quarte 1.539,65, per le quinte 1.158,60, totale pari a 8.422,45. Liceo Marzolla: per le prime 1.384,90, per le seconde 1.891,78, per le terze 1.133,24, per le quarte 1.099,75, per le quinte 1.282,32, totale pari a 6.791,99. Palumbo: per le prime classi 3.877,72, per le seconde 3.439,60, per le terze 3.116,41, per le quarte 2.199,50, per le quinte 3.475,80, totale 16.109,03. Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi: per le prime classi 5.648,20, per le seconde 4.105,71, per le terze 2.706,40, per le quarte 1.145, per le quinte 1.216,50, totale 14.821,81 euro. Istituto Giorgi: per le prime 4.518,56 euro, per le seconde 2.737,14, per le terze 3.788,96, per le quarte 4.351, per le quinte 1.622, totale pari a 17.017,66. Istituto Majorana indirizzo tecnico: per le prime classi 1.976,87, per le seconde 977,55, per le terze 1.623,84, per le quarte 687, per le quinte 811, totale 6.076,26. Istituto professionale Morvillo: per le prime 4.779,20, per le seconde 2.509,02, per le terze 1.419,28, per le quarte 1.203,86, per le quinte 238,96, totale 10.150,32. Alberghiero: per le prime classi 6.929,84, per le seconde 1.254,51, per le terze 1.774,10, per le quarte 515,94, per le quinte 597,40, totale 11.071,79. Istituto De Marco: per le prime 2.150,64, per le seconde 1.951,46, per le terze 1.951,51, per le quarte 1.375,84, per le quinte 836,36, totale 8.265,81 euro. I contributi saranno liquidati nei prossimi giorni ai singoli istituti.