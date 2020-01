Brindisi, domenica 2 febbraio ultimo open day al liceo Palumbo

BRINDISI - Domenica 2 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, porte aperte al Liceo “Ettore Palumbo” di via Achille Grandi 17 a Brindisi, per illustrare la ricca offerta formativa, che consente un'ampia possibilità di scelta tra tre indirizzi: Liceo delle scienze umane, per comprendere la complessità dei processi di costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali; Liceo economico sociale, per acquisire competenze particolarmente avanzate nelle scienze giuridiche, economiche e sociali; Liceo linguistico, per studiare più sistemi linguistici e culturali ed acquisire padronanza comunicativa in tre lingue straniere. Le iscrizioni online terminano oggi, 31 gennaio. Tuttavia il personale di segreteria continuerà ad essere a disposizione dei genitori che riterranno utile il supporto degli uffici per effettuare l'iscrizione dei propri figli al primo anno di liceo.

www.liceopalumbo.edu.it brpm010003@istruzione.it 0831/583124