Consiglio comunale ragazzi: Pierluigi e Aurora i due candidati sindaco

BRINDISI - Saranno Aurora Ferrari e Gianluigi Menga a contendersi la fascia di sindaco dei ragazzi. La campagna elettorale finisce invece per Matteo Fiusco ma non il suo impegno che continuerà, prezioso, nel consiglio comunale dei ragazzi come consigliere.

“Ad Aurora e Gianluigi - dichiara Salatore Licchello, presidente della cooperativa Amani - il mio in bocca al lupo per questa nuova campagna elettorale”. “A tutte e tutti i ragazzi di tutte le scuole, ai loro genitori, ai docenti ed a tutti gli operatori della Coop. Amani – prosegue Licchello - i miei complimenti per la serietà e l'entusiasmo con cui hanno animato questa appassionante esperienza”.