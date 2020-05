Ceglie Messapica. Giochi matematici, in finale gli alunni del secondo comprensivo

CEGLIE MESSAPICA - Gli alunni delle classi quarte e quinte del secondo comprensivo di Ceglie Messapica si aggiudicano la finale ai campionato Junior di Mateintaly, i giochi matematici organizzati con la collaborazione del centro Pristem dell’università Bocconi e del centro “matematica” dell’università degli studi di Milano. 61 alunni gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei plessi Don Bosco e Giovanni XXIII del secondo comprensivo di Ceglie Messapica, diretto da Pietro Federico, che speravano di arrivare in finale ed il loro impegno è stato premiato, preparati dalla docente di matematica, Gina Pellico.

Questa la classifica: per la categoria C4 premio per Arianna Bruni (4B) che ha svolto tutti gli esercizi col massimo punteggio ed Alice Di Giuseppe e Ilaria Amico, sempre della classe 4B della Don Bosco. Per la categoria C5 il primo classificato è stato Giuseppe Bellanova, a seguire Ilaria Gioia, entrambi della classe 5B della “Giovanni XXIII” e Gabriele Saponaro della classe 5B della Don Bosco. Il primo di ogni categoria parteciperà alla finale nazionale all’università Bocconi di Milano, spostata nel mese di settembre, in presenza qualora le condizioni e lo sviluppo degli eventi lo permetteranno. Il prossimo 6 giugno, infine, i ragazzi della “Leonardo da Vinci” sosterranno, nella modalità online e con l’università Bocconi la semifinale provinciale dei campionati internazionali di matematica che si doveva tenere a Brindisi il 14 marzo scorso.