“A night at the Opera”, omaggio a Freddie Mercury a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA- Magia della melodia mozartiana, incantesimo del contrasto beethoveniano, documentazione magistrale del momento storico e musicale in Verdi, atmosfere ardenti di Bizet e l’adrenalina della rock band più famosa di sempre: inaugura domani, venerdì 31 gennaio, alle 20.30 nel Teatro comunale di Ceglie Messapica, l’anno accademico del Conservatorio “Tito Schipa”, con il concerto “A Night at the Opera” diretto dal maestro Giovanni Pellegrini.

La grande musica europea omaggerà la leggenda e l’emblema dei Queen, Freddie Mercury, in una serata presentata dalla giornalista Chiara Chiriatti ed Andy Luotto, attore di cinema e teatro.

A regalare ore indimenticabili di successi mondiali, l’Orchestra sinfonica e coro del Conservatorio “Tito Schipa” della sezione staccata di Ceglie Messapica, con i soprani Fernanda Costa e Adriana Damato e Michele Cortese voce, negli arrangiamenti di Daniele Vitale, coordinati da Carolina Bubbico e Veronica Farnaro.

Ingresso gratuito su invito da ritirare al Conservatorio.

