"Conoscere per scegliere": open day al Giorgi

BRINDISI - "La scuola è aperta...il tuo futuro in una scelta: il Giorgi". Domenica 16 dicembre partirà la seconda fase dell'orientamento rivolto agli studenti di terza media che entro il 31 gennaio dovranno scegliere in quale scuola superiore proseguire i propri studi. "Conoscere per scegliere" è il tema che ha animato i laboratori didattici orientativi della prima fase dell'orientamento, con lezioni speciali. I laboratori sono stati progettati alla luce del quadro del nuovo ordinamento scolastico degli istituti tecnici e degli indirizzi di studio che il “Giorgi” offrirà al territorio e cioè: Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Dalle 10 alle 12 di domenica 16 dicembre sarà possibile visitare aule e laboratori, incontrare il dirigente scolastico e i docenti, avere informazioni sulla scuola, sugli indirizzi e sulle discipline di studio, effettuare l’iscrizione ondine. La scuola, inoltre, offrirà supporto alle famiglie non in grado di effettuare l’iscrizione on-line da sole: il personale di segreteria sarà disponibile ogni giorno per venire incontro a qualsiasi esigenza. Il programma di Scuola Aperta 2019 è pubblicato sul sito del Giorgi, ww.ittgiorgi.gov.it.