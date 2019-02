Al contest culinario "Ragazzi speciali" anche due studenti dell'Alberghiero

BRINDISI - Il 16 febbraio 2019, a Rimini, due alunni dell'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini" di Brindisi, con il prof. Salvatore Ugenti, parteciperanno al concorso culinario dedicato ad alunni degli istituti alberghieri, con "La mia Pitta Salentina".

Il contest "Ragazzi Speciali", un concorso culinario dedicato ad alunni degli istituti professionali per i servizi di ospitalità alberghiera con "programmazione differenziata", è stato promosso dalla federazione italiana cuochi in collaborazione con il dipartimento solidarietà ed emergenza Fic (Dse). L'organizzazione, attraverso i concorsi, si propone, per i ragazzi partecipanti, di incoraggiare un'esperienza extra scolastica che possa rappresentare, per un verso, una reale applicazione dell'apprendimento e della didattica tecnica impartita a scuola e, per altro verso, un momento di crescita personale attraverso il confronto e la partecipazione in attività fondamentali per successivi percorsi nel mondo professionale.