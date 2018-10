Dalla Provincia 600mila euro per ampliare l'istituto Monnet

OSTUNI - Dalla Provincia di Brindisi, 600mila euro per finanziare l'ampliamento dell'istituto tecnico commerciale Monnet di Ostuni. I fondi derivano da residui che erano nel bilancio dell'Ente. La disponibilità dei fondi è stata confermata questa mattina dal presidente facente funzioni dell'Amministrazione provinciale, Domenico Tanzarella, nel corso di un incontro tecnico, al quale ha partecipato l'archietto Giovanni Camassa, funzionario dell’Ente.

L'incontro si è svolto nella sede dell'stituto tecnico commerciale “Monnet” di Ostuni, per definire le procedure di ampliamento della struttura scolastica, necessarie per ospitare comodamente studenti e laboratori dell’Istituto Industriale ubicato in altra zona della città, posto attualmente in un edificio di proprietà dell’Inail, ma facente parte sempre del complesso scolastico “Pantanelli-Monnet”, insieme all’Istituto Agrario.

“Questa ipotesi di ampliamento – ha dichiarato il presidente Tanzarella - era già nei piani della Provincia di Brindisi da tanto tempo. Il problema era trovare le risorse necessarie. E in questi giorni abbiamo approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche, consentendovi, grazie alla collaborazione degli uffici finanziari dell’Ente, di rinvenire le risorse necessarie all’intervento, utilizzando residui attivi e passivi che sono stati liberati e che oggi possiamo utilizzare. Per questi lavori investiremo 600mila euro, che serviranno sia per l’ampliamento ma anche per fare altri lavori, garantendo l’adeguata sicurezza. A dire il vero, per il trasloco di aule e laboratori dall’Industriale al Monnet noi eravamo pronti già per questa estate. Ma, ho voluto aspettare quest’incontro, richiesto anche dalla dirigente scolastica. Si è convenuto di fare il trasloco alla fine dell’anno scolastico in corso. Ora si tratterà di definire il rapporto tra la Provincia e la proprietà dell’Industriale, cioè l’Inail”.

Si tratta, in definitiva, di realizzare la chiusura di spazi aperti esterni, come alcuni porticati, e una sopraelevazione in una ben determinata ala dell’edificio. Interventi che la Provincia di Brindisi ha già pianificato, la cui spesa è stata già inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Si procederà ora alla progettazione definitiva dei lavori che dovrebbero iniziare, dopo l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, presumibilmente nei primi mesi della primavera del 2019. Nel frattempo, la Provincia realizzerà, come detto da Tanzarella, prioritariamente alcuni interventi nella parte interna della struttura per agevolare già l’accoglienza dei 200 studenti che frequentano l’Istituto Industriale, usufruendo di spazi già disponibili.

In ogni caso, il trasloco dei laboratori avverrà prima dell’ampliamento strutturale, rispettando tutte le normative sulla sicurezza, avendo già ottenuto indicazioni in merito dal Comando dei Vigili del Fuoco per la normativa antincendio. Nel corso della riunione si è deciso collegialmente di avviare le procedure di trasloco di aule e laboratori dall’Istituto Industriale all’ITC Monnet alla conclusione di questo anno scolastico.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Presidente della Provincia, Domenico Tanzarella, anche il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, che si è dichiarato disponibile, per le proprie competenze, ad operare in massima sinergia con la Provincia e con la scuola, la dirigente scolastica, Annaluisa Saladino, i tecnici dell’istituto superiore e i rappresentanti dei professori e dei genitori del Consiglio d’Istituto.

