"Notte della Ricerca" allo scientifico Pepe dedicata al tema acqua

OSTUNI - Dopo il successo della scorsa edizione dedicata alla scoperta delle onde gravitazionali, venerdì 18 gennaio, a partire dalle ore 18, presso il Liceo Scientifico “Pepe” di Ostuni, torna la Notte della Ricerca. Al centro dell’iniziativa queasta volta ci saranno i problemi riguardanti l’uso e la tutela della risorsa acqua, elemento essenziale per la vita sulla Terra.

“Non sono soltanto le originali sue caratteristiche fisico-chimiche a sorprenderci. Dopo essere arrivata sulla Terra l’acqua, con i suoi movimenti, ha contribuito fortemente a trasformare il nostro pianeta ed ha accompagnato la storia dell’umanità. E su questa straordinaria risorsa, sulla sua gestione (o controllo) si baserà il futuro di intere popolazioni”, dice un comunicato della scuola.

La lectio magistralis sull’acqua è stata affidata alla professoressa Margherita Ciervo dell’Università di Foggia. Il tema è “L’acqua (e la sua gestione) fra rappresentazione e realtà”, la conferenza sarà preceduta da letture, momenti musicali e dal Salotto di Leonardo. A seguire i laboratori con esperienze didattiche a cura degli studenti e dei docenti dello stesso Liceo.

L’evento “Notte della Ricerca” del 18 gennaio presso il Liceo Pepe, si colloca a pieno titolo nelle iniziative per la diffusione della cultura scientifica. È rivolto a tutti i cittadini desiderosi di ampliare le proprie conoscenze e, in particolare, agli studenti di ogni ordine e grado, al fine di “stimolare curiosità e passione per le materie scientifiche”.