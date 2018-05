Due vicecampioni nazionali targati Ipsia “Ferraris” ai campionati studenteschi

BRINDISI - Strepitosa performance di Damiano Giorgino, 2° posto nel salto in lungo, e di Gianluca Damasco, 2° posto nella 1000 metri ai campionati nazionali studenteschi di atletica, disputati a Palermo il 24 e 25 maggio. Ancora in prima linea l’eccellenza della scuola brindisina e pugliese, un successo amplificato dal fatto che gli studenti atleti, appartenenti alla categoria dir., si sono confrontati con competitor atleti professionisti tesserati in federazioni di categoria.

Ancora una volta la voglia di dimostrare che la passione e il coraggio supera ogni competenza tecnica ha portato risultati insperati per i due studenti dell’Ipsia “G. Ferraris”, già campioni regionali, ragazzi su cui la scuola sta operando un intervento di potenziamento dell’autostima e scoperta delle proprie attitudini e potenzialità da esprimere e trasformare in punti di forza per scelte consapevoli e responsabili sul proprio futuro.

Lentamente l’Ipsia “G. Ferraris” si sta riappropriando del suo legittimo ruolo di agenzia educativa riconosciuta per impegno e dignità dalla cittadinanza, in cui i ragazzi imparano “le regole” del vivere civile partendo dal rispetto per sé e per l’altro, si confrontano in una sana competizione e si riappropriano della magia dei sogni, poiché, come per Damiano e Gianluca, “nulla accade se non lo hai sognato prima”; e questa volta il sogno è diventato realtà.