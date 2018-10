E’ tempo di vendemmia, in festa, alla Livio Tempesta

La nostra scuola si apre al territorio con la festa della vendemmia. Venerdì 12 ottobre nella scuola d’infanzia San G. Bosco, dell’I. C. Santa Chiara, si è svolto un laboratorio sulla vendemmia. Organizzare la vendemmia a scuola ha permesso di entrare in contatto non soltanto con l’uva e la vigna ma anche e soprattutto con la cultura e le grandi tradizioni che ruotano attorno ad essa, fatte di gesti e usanze che si ricordano da tantissimi anni.

Grazie all’aiuto dell’azienda agricola del sig. Vincenzo Pugliese che con grappoli d’uva, garolla a mano e torchio hanno permesso ai bambini di effettuare la raccolta dell’uva e sperimentare la pigiatura e la spremitura. I bambini hanno potuto osservare, esplorare, assaporare, riflettere e ricostruire le varie fasi della vendemmia, diventando meri protagonisti, il tutto allietato da allegre musiche popolari brindisine. Inoltre un grazie di cuore lo dobbiamo a nonno Antonio che ha strutturato, nel giardino della scuola, una vera e propria vigna permettendo a piccoli e adulti di assaporare e vivere una delle attività più antiche la vendemmia.



