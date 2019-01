LATIANO - La sede latianese del Liceo delle Scienze Umane “Ettore Palumbo” presenta “Siamo Umani: tutti uguali, tutti diversi”, giornate di riflessione sull’incontro con l’altro e di lotta alla discriminazione, in occasione della “Giornata della memoria 2019” dedicata alle vittime della Shoah.

Programma

Venerdi 25 gennaio: Cinema Teatro Olmi, Latiano: proiezione e confronto aperto sul film “Il figlio di Saul” - di Laslo Nemes.

Domenica 27 gennaio: “Oped day” a tema presso il Liceo delle Scienze Umane – sede di Latiano, sito in via Papa Giovanni XXIII, con orari 10.00-12.00 e 16.00-18.00. Nel corso della giornata sono previste letture, proiezioni ed interventi di alunni e docenti sulla Shoah e la lotta al razzismo.

Giovedi 31 gennaio: presso l’associazione “Di Vittorio” di Mesagne in via S. Teresa, 23 a partire dalle ore 15,00 convegno su ““Il viaggio e le culture: identità e differenze”, organizzato nell’ambito di un progetto di Antropologia per le classi quarte, a cura del prof. Antonio Aresta - accesso libero.

Lunedi 11 febbraio: presso il Museo Ribezzi-Petrosillo di Latiano, alle ore 11.00 conferenza-dibattito aperta sul tema “Le leggi razziali del 1938: foschi fantasmi si ripropongono?”, a cura del prof. Nicola Vitale e con l’intervento degli alunni del Liceo delle Scienze Umane - sede di Latiano.