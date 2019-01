Un altro portale turistico firmato dagli studenti del "Ferdinando"

MESAGNE - Lo scorso anno scolastico, nell'ambito del progetto alternanza scuola - lavoro, gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico "Epifanio Ferdinando" avevano realizzato, in collaborazione con il Comune di Mesagne, il sito www.amesagne.it . Il presidente della Pro Loco di Ostuni ha notato ed apprezzato questo sito ed ha chiesto ai ragazzi, guidati dal loro docente di informatica, la realizzazione del sito www.proloco-ostuni.it .

Il sito è una guida testuale e fotografica della città di Ostuni con eventi e notizie varie. In particolare la "mappa turistica" rappresenta un importante servizio per i visitatori perché contiene le indicazioni di un centinaio di strutture ricettive con la possibilità per il visitatore di cercare sulla mappa quelle più vicine alla propria posizione, utilizzando smartphone e navigatore.

Un particolare merito per questo va allo studente Lorenzo Magrì, che attualmente frequenta la quinta classe dell'indirizzo Informatico del Commerciale, per aver inserito e posizionato geograficamente le strutture ricettive sul portale di Ostuni. Oltre alla stampa su magliette e la creazione di oggetti 3D, adesso gli alunni dell'impresa scolastica dell'Istituto tecnico economico “Epifanio Ferdinando” realizzano anche siti web. E’ possibile contattarli all'indirizzo info@amesagne.it .