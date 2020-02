Un'opzione post-diploma? Entrare nell'Aeronautica Militare

BRINDISI - L’attività di orientamento per i futuri diplomati dell’Istituto tecnico tecnologico “G. Giorgi” di Brindisi si è avvalsa della partecipazione dell’Aeronautica Militare, che con alcuni ufficiali, sottufficiali e avieri il 21 febbraio scorso ha tenuto un incontro formativo rivolto alle quinte classi.

I tenenti colonnello Neville Rossi e Raffaele Simone, il maresciallo Vincenzo Caliandro e l’aviere Barbara Bratta hanno mostrato agli studenti alcune delle molte funzioni che l’Aeronautica Militare Italiana ricopre e svolge.

Tra queste sono state evidenziate le attività di protezione dello spazio aereo italiano, il trasporto sanitario d’urgenza ed umanitario, gli interventi in caso di eventi sismici e calamitosi, e la sorveglianza del territorio anche tramite veicoli guidati da remoto, i cosiddetti droni.

In particolar modo, le recenti cronache con Brindisi protagonista di un complesso piano di evacuazione per la rimozione dell’ordigno bellico dal sito “Andromeda”, e la partenza di voli diretti in Cina al fine di riportare a casa gli Italiani minacciati dal coronavirus, sostengono l’importanza dei servizi resi dall’Arma Azzurra.

L’aviere Barbara Bratta ha inoltre sottolineato il valore umano del percorso di formazione in Accademia, che permette la creazione di rapporti interpersonali fondamentali per la complessa strutturazione dell’Aeronautica.

Difatti dietro la prestazione di ciascun pilotavi è l’incredibile lavoro e la straordinaria dedizione di una squadra di tecnici; lo spirito di collaborazione, dunque, sarà il primo grande principio che accompagnerà coloro i quali vorranno seguire la formazione ai ruoli di ufficiali, sottoufficiali e scuola truppa.