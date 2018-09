“Io sono il Colonnello”: Carlo Calcagni incontra gli studenti del Marzolla

BRINDISI - “Io sono il Colonnello” approda a Brindisi. Il 27 settembre p.v. gli studenti della classi quinte del Liceo classico “B. Marzolla” e del liceo artistico Musicale “Simone-Durano” avranno l’occasione di incontrare il colonnello Carlo Calcagni.

Già ufficiale pilota elicotterista dell’Ale (Aviazione Leggera Esercito), protagonista di molte missioni di soccorso in Bosnia, si ammala nel 2002 a causa delle polveri di uranio. Affronta la sua condizione con energia, nel 2007 diventa un atleta paralimpico e vince due coppe del mondo. La sua esperienza di vita diventa un film documentario “I AM. Io sono il Colonnello” ed il suo protagonista testimonial di una “rinascita” proposta ai giovani come esempio di tenacia ed amore per la vita.

Un’importante occasione, dunque, di riflessione e crescita per tutti. Appuntamento presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi alle ore 9.30. Il programma della manifestazione prevede presentazione dell’ospite, visione del film e dibattito con gli studenti.