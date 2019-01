L'uomo e gli animali: il Comune distribuisce un opuscolo nelle scuole

MESAGNE - Su iniziativa del delegato alle politiche a tutela degli animali Vincenzo Carella è stato pubblicato un opuscolo informativo sul rapporto uomo-animali. Si tratta della prima iniziativa di questo genere per la città di Mesagne, resa possibile grazie all’impegno dell’ufficio randagismo del Comune di Mesagne, della dirigente dott.ssa Andriola e dell’intero staff.

La piccola pubblicazione, 12 pagine in formato tascabile, fornisce con linguaggio semplice ed immediato importanti nozioni circa l’interazione fra uomo ed animali descrivendo l’importanza di un animale, la gestione dello stesso, le responsabilità, gli obblighi, le leggi, i metodi per combattere il randagismo, l’esperienza dei cani di quartiere e le ragioni virtuose per adottare dal Canile assieme a molte altre informazioni utili come le diverse indicazioni lanciate dal Ministero della Salute sul tema.

Verrà distribuito a tutti gli studenti delle scuole cittadine, in particolare nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo e secondo grado (elementari, medie e superiori). Gli stessi Istituti scolastici hanno dato piena disponibilità alla campagna informativa e nelle prossime settimane saranno calendarizzati incontri specifici al fine di illustrare il contenuto dell’opuscolo che saranno presenziati dal delegato Carella, dalla dott.ssa Andriola e da personale qualificato.

«Entrare nelle scuole per parlare di randagismo, gestione e rispetto degli animali – ha commentato Carella - è di fondamentale importanza. Sono i ragazzi il futuro della nostra città e noi abbiamo il dovere di dare loro tutte le informazioni utili per una sana crescita e sono convinto che loro già da subito porteranno queste nozioni importanti nelle loro case. Entrare nelle scuole era uno dei miei obiettivi e questo è un buon inizio».