Maturità, all'Alberghiero di Brindisi in cinque si diplomano con cento

BRINDISI - Continuano le belle notizie dall'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini" di Brindisi. A Daniele Scevola Vantaggiato (VB), Francesca Marasco (VF) e Aurora Vetrugno (VF), si aggiungono altri due 100/100, Eleonora Serio (VC) e Lorenzo Tondo (VD). Il Preside, prof. Vincenzo Micia non nasconde la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dagli alunni che hanno sostenuto le prove orali, presentando tesine molto interessanti.

In tanti hanno realizzato dei piatti originali che si collegavano agli argomenti discussi. Le commissioni esaminatrici hanno seguito con tanto interesse i ragazzi all'opera. Gli alunni dell'Istituto Alberghiero, durante il corso di studi, si preparano ad un futuro inserimento professionale. Molto importanti sono le attività di alternanza scuola-lavoro che, effettivamente, calano i ragazzi in realtà lavorative. L'Alberghiero si conferma scuola professionalizzante, unendo l'attività teorica all'attività laboratoriale e all'avanguardia per quanto riguarda i percorsi multidisciplinari presentati agli esami di stato 2017-18.





Gallery