Morvillo Falcone: "Collegialità solo formale, clima intimidatorio a scuola"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un insegnante della scuola Morvillo Falcone sulle proteste messe in atto da parte degli studenti a seguito della decisione della preside di anticipare al venerdì la giornata libera e di organizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro in orari extra curriculari.

Sono ormai due settimane che si protrae il braccio di ferro tra gli studenti e la dirigente del Morvillo Falcone relativamente alla sospensione delle attività didattiche nella giornata di venerdì con un clima pesante e difficile da reggere a lungo. Molte cose sono state dette da parte degli alunni, proposte concrete, condivisibili e sicuramente attuabili sullo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro ma dalla dirigenza continua la chiusura.

La dirigente, infatti, continua ad affermare la collegialità della decisione di interrompere le attività didattiche nella giornata del venerdì ma la collegialità è solo formale ed apparente poiché la decisione del Consiglio d’Istituto è stata frutto di una proposta della dirigenza differente da quella deliberata dal Collegio dei Docenti che a maggioranza ha votato per l’interruzione delle attività didattiche nella giornata del sabato.

La votazione del collegio docenti sulla giornata di sospensione delle attività didattiche, voluta dalla D.S. per voto nominale, con annotazione di ogni dichiarazione di voto, ha dato come esito la giornata del sabato, mentre al Consiglio di Istituto è stata portata altra proposta non votata dal collegio.

L’apparenza della condivisione può ottenersi in molti modi ma non è detto che corrisponda a verità. La realtà è che nell’istituto Morvillo Falcone gli organi collegiali sono spesso paraventi di decisioni monocratiche. E il motivo di ciò è il clima intimidatorio che vige nell’Istituto che impedisce il sereno svolgimento delle attività e la serena manifestazione di volontà di tutte le componenti scolastiche, docenti inclusi.