“Natale, Ieri e oggi”: festa di Natale alla San G. Bosco

BRINDISI - La festa di Natale è stata la conferma di un percorso laboratoriale di musica e teatro che le maestre Rosaria, Giovanna e Maria hanno organizzato con i bambini della sezione D della scuola d’infanzia San G. Bosco dell’I. C. Santa Chiara di Brindisi. Protagonisti assoluti sono stati i bambini , veri attori, che con spontaneità e semplicità hanno dato vita ad un vero spettacolo teatrale dal titolo “Natale, Ieri e oggi” che ripercorre le antiche tradizioni di Natale e le confronta con quelle di oggi.

La prima parte, in dialetto brindisino, rievoca la visita dei parenti, che si riuniscono per la classica tombolata, vicino al camino, aspettando la mezzanotte per far nascere Gesù e gustare tutti insieme i dolci tipici del periodo come le incarteddate e li purcidduzzi preparati da nonne e mamme con amorevole cura. Tutto ciò si scontra con il Natale frenetico dei nostri giorni dove il pensiero più importante è il regalo da comprare, l’albero più maestoso da adornare e la cena da gourmet da preparare.

Ma il significato vero e assoluto rimane la venuta di Gesù in mezzo a noi come grande dono di amore, fratellanza e solidarietà. La perfomance dei piccoli attori è stata accompagnata da lunghi applausi da parte del pubblico presente composto da mamme, papà, nonni e zii regalando loro, in occasione delle festività natalizie, un momento di allegria e serenità. Si ringrazia il Dirigente Scolastico Maurizio Fino per aver autorizzato lo spettacolo teatrale.







