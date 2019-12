Riscaldamenti scuole in ritardo: trafila burocratica inceppata

BRINDISI Se gli studenti e gli insegnanti devono restare al freddo o meno lo decide la trafila burocratica della procedura di gara. Questo si evince, leggendo la nota diffusa stamani dalla Provincia di Brindisi, al margine del ritardo nell’accensione degli impianti di riscaldamento negli istituti superiori del capoluogo e delle altre città del territorio.

“In riferimento alla fornitura del gas per l’accensione degli impianti di riscaldamento negli istituti scolastici superiori del territorio provinciale, procedura tecnica che sarà ultimata nel corso della giornata odierna, si fa presente che la relativa gara d’appalto era stata ultimata nei primi giorni di ottobre”, fa sapere l’amministrazione provinciale con un comunicato”.

“Si coglie l’occasione per rammentare che il percorso che conduce all’affidamento di un servizio pubblico, per tramite di specifica gara d’appalto, prevede, in una sua prima fase, l’aggiudicazione in via provvisoria all’azienda aggiudicataria, definita attraverso la verifica della documentazione cartacea prodotta – spiega la Provincia - e attraverso la congruità dell’offerta, per giungere, in una seconda fase, all’aggiudicazione definitiva con l’esame dell’intera documentazione che l’aggiudicatario si impegna a produrre”.

“Nonostante agli uffici competenti dell’ente non sia a tutt’oggi ancora giunta la documentazione richiesta ad altri enti per l’effettuazione delle verifiche e la conseguente aggiudicazione definitiva, la Provincia di Brindisi, per tramite della segreteria generale, si è assunta la responsabilità in maniera totale, visto il carattere d’urgenza, di far partire, tra il 9 e il 10 dicembre, così come annunciato nei giorni scorsi con una lettera informativa indirizzata a tutti i dirigenti scolastici, il servizio di fornitura del combustibile per l’accensione dei riscaldamento negli istituti scolastici di competenza provinciale”.