Safer internet day anche per gli studenti del Giorgi

BRINDISI - Martedì 5 febbraio, l’Italia celebra il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza online istituita e promossa dalla Commissione Europea, e in questa stessa giornata le studentesse e gli studenti dell’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi, a partire dalle ore 9, incontreranno Walter Lombari, sovrintendente capo della polizia postale di Brindisi, che parlerà delle opportunità e dei rischi della rete Internet.

Il Safer internet day, giunto alla sua XVI edizione, si terrà martedì 5 febbraio in contemporanea con altri cento Paesi per far riflettere le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della Rete e delle nuove tecnologie, ma anche per sensibilizzarli sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno affinché il Web sia un luogo sicuro e positivo, fonte di opportunità e non di rischi.

L’obiettivo delle attività, infatti, è di insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo e alla violazione della privacy altrui e propria.