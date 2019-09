San Donaci, la sede storica della scuola primaria torna a disposizione della comunità

SAN DONACI - La sede storica della scuola primaria di San Donaci, plesso sito in via Cellino, torna a disposizione della comunità. Dopo gli interventi di messa in sicurezza a fini antisismici ed efficientamento energetico, cui è stata sottoposta, domenica 8 settembre alle 10 proprio presso la scuola in Piazza A. Moro, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione.

L’Amministrazione Comunale invita l’intera comunità a partecipare. Studenti, famiglie e cittadini sono tutti invitati.

Dopo l’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali si potrà effettuare un tour libero all’interno della scuola per visionare i lavori di rifacimento della struttura, i nuovi spazi che saranno adibiti a laboratori, le migliorie apportate alle aule. Per i bambini presenti, semplici laboratori, saranno organizzati all’aperto.

L’evento si chiuderà con un piccolo rinfresco. All’inaugurazione saranno presenti: l’Amministrazione Comunale, le autorità scolastiche, religiose e militari e l’assessore regionale per il Diritto allo Studio e Scuola.



Gallery