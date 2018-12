Scienza a portata di tutti al Fermi-Monticelli, fra esposizioni e laboratori

BRINDISI - Dopo la giornata inaugurale, altri due giorni di“Smart Science”, l’appuntamento annuale con il mondo della Scienza e della Tecnologia, presso il Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi.

L’edizione di quest’anno è stata allestita presso la sede di via Brandi 14 dove, in diversi spazi dell’Istituto, sono state organizzate numerosi esposizioni e attività laboratoriali che consentono ai visitatori di essere coinvolti, in modo interattivo, nell’illustrazione dei più importanti fenomeni fisici, chimici e biologici.

I riflettori sono puntati per tre giorni sugli studenti del Liceo che, coordinati dai docenti referenti, hanno saputo ideare, progettare e realizzare una mostra scientifica alla portata di tutti, proprio perché vista sotto la lente dei ragazzi.

La mostra, che quest’anno ha raccolto l’adesione di circa 450 alunni, è aperta dal 18 al 20 Dicembre, dalle 09:00 alle12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, principalmente agli studenti dei diversi ordini di scuola della rete cittadina, ma anche a tutti coloro che sono interessati a vivere un’esperienza scientifica coinvolgente e originale. L’ingresso è libero e gratuito, ma per la fascia oraria mattutina è richiesta prenotazione al numero telefonico 3402518618.

Per l’occasione è stato anche creato un sito web dedicato, smartscience.altervista.org, dove è possibile consultare l’elenco degli esperimenti.