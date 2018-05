Settimana della Legalità, due giorni di incontri al “Giorgi”

BRINDISI - Martedì 22 e mercoledì 23 maggio prossimi, in occasione della Settimana della Legalità, il “Giorgi” di Brindisi organizza una due giorni per continuare a diffondere tra i numerosi studenti la cultura del rispetto e della legalità, perché, come disse Don Puglisi, “se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto”.

Martedì 22 maggio i giorgini, a conclusione del progetto “Corretti e non Corrotti”, saranno coinvolti in un dibattito con il Prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, e con il Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, che inizierà alle ore 11. Il progetto “Corretti e non Corrotti” è stato promosso nel corso del corrente anno scolastico dalla Prefettura di Brindisi, da Confindustria e dall’Associazione Rassegna Azzurro Salento, con lo scopo di realizzare un percorso di approfondimento sul tema della lotta alla corruzione e del rispetto della legalità.

Per riflettere sul XXVI anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio e continuare il cammino verso la consapevolezza, Mercoledì 22 maggio, a partire dalle ore 9:00, gli studenti del “Giorgi” incontreranno il Magistrato Gherardo Colombo, Presidente dell’Associazione “Sulle Regole”. All’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Tonino Di Giulio e la Scuola di Formazione “Antonio Caponnetto”, parteciperà il Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno.