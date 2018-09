"Settimana spezzata anziché corta": studenti contro la preside

BRINDISI – Studenti, genitori e insegnanti da una parte. La preside dall’altra. Il muro contro muro scaturito dalla decisione della dirigente dell’istituto professionale Morvillo Falcone, Rosanna Maci, di spezzettare la settimana corta con interruzione delle attività didattiche il venerdì anziché il sabato sfocerà in una manifestazione di protesta che domani (sabato 29 settembre), dalle ore 9 alle 12, si svolgerà all’esterno dell’istituto di via Galanti.

“La dirigente - si legge in una lettera arrivata in redazione - si ostina a creare situazioni di rottura del dialogo dalle varie parti componenti scolastiche imponendo decisioni non condivise dalle altre parti, né dagli studenti, ne dalle famiglie, né dalle altre componenti, obbligando i ragazzi a svolgere l’attività dell’alternanza scuola-lavoro in orario extra-curricolare con aggravio dell’orario nel resto delle giornate, con imposizione della settimana spezzata anziché corta con interruzione delle attività didattiche nella giornata di venerdì”.

Si tratta di una decisione “non condivisa né dal collegio dei docenti, che si è espresso in maniera negativa, né dagli studenti, né dalle famiglie, che nonostante le proteste e le richieste di ascolto, non ricevono nemmeno udienza dalla dirigente che impedisce qualsiasi dialogo tra le parti”.

Gli studenti hanno già espresso il loro dissenso con astensioni e richieste di ascolto “che sono rimaste lettera morta”. Per tale motivo i ragazzi, come ulteriore atto di protesta, sono pronti a “presentare in massa richieste di nulla osta per il trasferimento ad altra unità scolastica”. Questo con l’obiettivo “di attirare l’attenzione delle autorità a ciò deputate che sino ad ora, anche se informate, sono rimaste silenti”.