Sport, accoglienza e competenze: le Olimpiadi del Liceo Palumbo

BRINDISI - Si sono svolte ieri mattina presso il Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi le Palumbiadi: le Olimpiadi dello sport, dell’accoglienza e delle competenze. È stata una gara a colpi di sport inteso in tutte le sue discipline: minivolley, calcio freestyle, percorsi atletici, badminton, basket. Tre le squadre in campo: Istituto Comprensivo Cappuccini (S.M.S. Da Vinci) , Istituito Comprensivo Bozzano (S.M.S. Marzabotto) e Istituto Comprensivo S.Elia-Commenda (S.M.S. Mantegna - Crudomonte)

La giornata è iniziata con una caccia al tesoro all’interno della scuola. Gli indizi erano collocati nei diversi laboratori, in segreteria e in alcune classi; ai partecipanti sono stati posti numerosi quesiti di scienze della terra, matematica, lingua straniera, cultura generale e attualità.

Le diverse attività sportive si sono svolte nella palestra coperta della scuola; le squadre, guidate dai docenti di scienze motorie, Rosa D’Alò, Clotilde Danese e Paola Romano, e coordinate dagli studenti del Liceo “Palumbo” con i docenti Roberto Aluzzi, Fabiana Anfosso, Giuseppe Fiorelli, Iolanda Romanelli e Marilisa Silvestro, si sono sfidate nelle varie discipline; la scuola media Marzabotto si è distinta in numerose specialità, sebbene non sia stata stilata una vera e propria classifica, tutti i partecipanti sono stati premiati con un ricordo della manifestazione e… la loro gioia sportiva.

Le Palumbiadi rientrano nel progetto di Orientamento in entrata, un insieme di attività per interagire con gli studenti di terza media e far conoscere loro il Liceo “Palumbo”.

A tal proposito, si rammenta che domenica 20 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sarà possibile visitare la sede centrale di via Achille Grandi 17 a Brindisi, per conoscere i suoi tre indirizzi: Scienze Umane, Economico-Sociale e Linguistico.

I prossimi Open days: domenica 27 gennaio 2019, ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00, sedi di Brindisi e di Latiano; ;domenica 3 febbraio 2019, ore 10.00-12.00, sede di Brindisi. Per ogni ulteriore informazione www.liceopalumbo.edu.it o contattare la segreteria didattica al numero 0831/583124.