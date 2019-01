Un convegno per educare gli studenti al rispetto di persone, cose e Ambiente

BRINDISI - Il club Inner wheel di Brindisi Porta d’oriente ha tenuto presso il liceo delle Scienze umane di Brindisi, un convegno sul tema “Educare al rispetto”. L’evento si inserisce nel percorso alla legalità che il Club ha intrapreso per preparare gli studenti al concorso “Premio Educare al Rispetto” istituito dal Distretto 210 dell’International inner wheel, comprendente la Puglia, Campania e Basilicata.

L’obiettivo del concorso è quello di promuovere l’interesse dei ragazzi verso la cultura del rispetto nei confronti delle persone, le cose e l’ambiente. La presidente del Club, professoressa Raffaella Argentieri, ha illustrato il ruolo dell’Inner wheel nell’ambito della società internazionale, le finalità e gli obiettivi del concorso per far acquisire ai giovani la consapevolezza del valore del rispetto, della solidarietà, dei diritti umani, della giustizia sociale, dell’inclusione, della responsabilità nella società in cui viviamo.

Tanti gli spunti di riflessione forniti dai relatori agli studenti. Al tavolo dei relatori c’era Antonio De Donno, procuratore della Repubblica, il comandante provinciale dei carabinieri, colonello Giuseppe De Magistris, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Pierpaolo Manno, la preside Oliva e l’assessore Masiello.

Ognuno di loro ha posto l’attenzione su un aspetto particolare, riuscendo con grande capacità pedagocica a coinvolgere gli studenti in un discorso interattivo. La presidente del Club, infine, ha ringraziato i presidi, i docenti e gli studenti delle scuole che hanno partecipato all’incontro: Ic Sant’Elia-Commenda, Ic Bozzano, Ic Commenda, Iti Giorgi, Ist Alberghiero Pertini, Ist Carnaro, Flacco, Marconi, Belluzzi, Liceo Palumbo.