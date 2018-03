"Talent Chef Academy": sfida fra i fornelli all'Alberghiero

Presso l'Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, è stata organizzata la prima edizione di "Talent Chef Academy", format televisivo in 6 puntate di Pan Occhineri e Davide Calò. Una gara avvincente tra i fornelli di 15 allievi chef, selezionati accuratamente tra 1500 studenti dell'Accademia Istituto Alberghiero. Al termine della gara, verrà proclamato il vincitore o la vincitrice della prima edizione di "Talent Chef Academy".

Anna Pellegrino, voce fuori campo, ci guiderà in questa avventura in cucina. Il talent show vedrà 15 concorrenti, suddivisi in 3 squadre, ciascuna composta da 5 elementi. Ogni squadra sarà identificata da un colore: verde, bianco e rosso. Gli studenti, che si distingueranno dal colore del foulard, si sfideranno ai fornelli attraverso varie prove in cucina, guidati da 5 chef, giudici dell'accademia. In ogni puntata, la sfida tra le squadre sarà su un piatto unico, scelto da i giudici che metteranno a disposizione un paniere con dei prodotti uguali per tutti, con l'aggiunta di alcuni ingredienti nuovi, a sorpresa, per la ricetta da preparare.

Alla fine delle cinque puntate, la squadra che arriverà per prima, porterà 3 allievi chef alla puntata finale, mentre la seconda ne porterà 2 e la terza 1. Obiettivo del format televisivo, sarà individuare l'allievo/a chef più bravo. Nella 6° puntata ci sarà la sfida finale a 6 che decreterà il vincitore assoluto.

Ieri, 28 febbraio 2018, è stata disputata la prima gara. Il piatto da realizzare, è stato: "maccheroncini al pomodorino con capocollo su letto di favette gialle con olio di masseria". Alla fine della preparazione, nella Sala Principe dell'Istituto Alberghiero, è avvenuta la valutazione dei piatti con i 3 giudici: i professori Cosimo Rubino, Luigi Colucci e Lorenzo Marrazzo che hanno compilato una scheda con le informazioni necessarie. La squadra verde è stata decretata vincitrice della prima gara.

Programma di Pan Occhineri e Davide Calò. Regia di Daniele Petracca. Produzione: "United Crew Production", Pan Occhineri, Massimiliano Valentino, Luigi Patruno, Roy Geraci. Assistenti di produzione: Stefania Dragone, Anna Pellegrino. Backstage trucco-parrucco, Pikada parrucchieri Lecce. Make-up Simona Conte. Coordinamento tecnico: Antonio Caressa. Location:"Istituto Alberghiero Sandro Pertini Brindisi”

