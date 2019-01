Termosifoni accesi solo di mattina: corsi serali al gelo

BRINDISI – Freddo gelido nelle aule, ma i termosifoni restano spenti. Non è stato piacevole il ritorno fra i banchi dopo le festività natalizie, per gli studenti iscritti ai corsi serali organizzati dalle scuole superiori di Brindisi. Con una temperatura media di 4 gradi centigradi e il forte vento da nord che aumenta a dismisura la sensazione di freddo, seguire le lezioni diventa un’impresa.

Emblematico è il caso dell’istituto Ipsia Ferraris situato in via Adamello, nei pressi dell’ex ospedale Di Summa, che ospita tre corsi serali completi, da 25 utenti a corso. Qui gli studenti battevano i denti dal freddo. Discorso analogo per gli studenti del Valzani di San Pietro Vernotico, i cui corsi serali sono sempre organizzati dall’Ipsia Ferraris, e tutti gli altri istituti in cui si svolgono lezioni pomeridiane.

In tutte le scuole superiori di proprietà della Provincia di Brindisi, del resto, i termosifoni, su disposizione dell’ufficio tecnico dello stesso ente, sono accesi dalle 7 alle 11 del mattino. Ma se si tiene conto dell’ondata di gelo con cui si è alle prese da giorni, forse è il caso di valutare l’eventualità di accendere i termosifoni anche nel pomeriggio. Anche il diritto allo studio delle persone iscritte ai corsi serali, va garantito fino in fondo.