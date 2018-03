Accoltellamento con omicidio dopo una lite di coppia

BRINDISI – Un nigeriano di 24 anni, Callistus Imoyera, è stato accoltellato a morte in un appartamento sito al civico 25 di via Bastioni Carlo V a Brindisi. Sarebbe accaduto la notte scorsa. Sul caso indaga la polizia. Secondo quanto accertato il giovane sarebbe stato colpito da due fendenti al torace, uno dei quali ha perforato il polmone. La tragedia potrebbe essersi consumata al culmine di una lite tra la vittima e la compagna.

I poliziotti stanno ascoltando i connazionali e altri testimoni che potrebbero aver assistito alla scena dell’omicidio. nell'appartamento teatro del delitto vivono diversi cittadini africani, alcuni con permesso di soggiorno altri in attesa di riconoscimento dello status di rifugiati. La polizia non conferma di aver trovato l'arma con cui è stato coklpito Callistus Imoyera. Potrebbe anche non trattarsi di un coltello. Al vaglio la posizione delle altre persone presenti nell'alloggio. Una di queste, intorno alle 00,50, ha chiesto l'intervento dei soccorritori attraverso il 118. Una volta giunti sul posto, i paramedici si sono imbattuti nel corpo privo di vita del nigeriano e hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

La sala operativa della questura è stata informata dei fatti dal servizio di emergenza 118, chiamato sul posto da un amico e convivente della vittima. Purtoppo le lesioni al torace erano gravissime. Su questo aspetto si esprimerà l'anatomopatologo al quale il pm di turno affiderà l'esame autoptico. L'abitazione dove si sono svolti i fatti si trova a brevissima distanza dalla stazione ferroviaria centrale di Brindisi, in piazza Crispi.

