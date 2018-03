Restauro Forte a mare: contratto firmato, inizio lavori entro fine marzo

BRINDISI – Dpovrebbero iniziare rntro la fine del mese di marzo e concludersi per l'estate 2019 i lavori di restauro e valorizzazione del castello Alfonsino. Lo annuncia il ministero dei Beni culturali (Mibact) attraverso una nota. Il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori è stato firmato da Eugenia Vantaggiato, segretario generale del dicastero per la Puglia.

L’intervento è finanziato con fondi Pon “Cultura e Sviluppo” Fesr 2014/2020 - Asse I per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Il progetto esecutivo del luglio 2016, aggiornato a novembre 2016, è stato approvato con decreto del segretario regionale n.18 del 26 gennaio 2017.

L’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto nel confronto con altre trentadue proposte è la Società a responsabilità limitata “Sad Di Rega R. & C.” con sede in Modugno (Bari), mentre i funzionari Mibact, impegnati nell’attuazione dell’intervento, sono l’architetto Doriana De Tommasi, responsabile unico del procedimento, l’architetto Augusto Ressa, progettista e direttore dei lavori, e l’architetto Antonio Zunno, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L’intervento mira alla conservazione di questo straordinario complesso paesaggistico-monumentale ed alla sua fruizione pubblica secondo percorsi ed usi che ne rispettino le specificità storico-materiche-architettoniche, ricucendo le ferite causate da crolli ed atti vandalici e sfruttandole come occasioni per restaurare, studiare, scoprire, condividere con la cittadinanza questo peculiarissimo patrimonio.

A titolo esemplificativo si ripristina il “camminamento di ronda”, si connette la “Piazza d’Armi” mediante riconfigurazione della rampa e soluzione dei dislivelli che attualmente ne impediscono la fruizione da parte di utenti diversamente abili, si mettono a sistema e si allestiscono alcuni ambienti finalizzati alla prima accoglienza e ad una prima conoscenza-fruizione mediante installazione di apparati comunicativi multimediali, nonché si individuano spazi opportunamente attrezzati per sorveglianza e guardiania. La consegna dei lavori è prevista entro la fine del mese corrente e la durata degli stessi è stimata in 450 giorni.