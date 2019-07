Puglia Kkl Granfondo: alla partenza la sorpresa Brooke Logan

PEZZE DI GRECO (Fasano) – Si sono presentati in 300 a Pezze di Greco alla seconda edizione di Puglia Kkl Granfondo, la gara ciclistica di cui è testimonial Katherine Kelly Lang, la popolare Brooke Logan della soap opera dei record “Beautiful”, ormai fortemente legata al territorio di Fasano. La manifestazione è inserita nel Giro dell’Arcobaleno che comprende una serie di prove in tutta la Puglia (ma con uno “sconfinamento” anche sul Vulture), ed è frutto della sinergia tra agenzia “ Bros Group Italia” di Tiziano Cavaliere, la scuderia “ Egnathia Corse” di Laura De Mola e l’ Associazione Sportiva Asd “Antonio Narducci” di Pezze di Greco.

Katherine Kelly Lang ha lasciato il set dove si producono con ritmo industriale le puntate di “Beautiful”, ed è atterrata in Puglia sabato 29 giugno a mezzanotte, pronta per la gara della domenica unendosi agli altri concorrenti. Percorso di 93 chilometri per la Puglia Kkl Granfondo, nella Piana degli Ulivi, con un giro da 21 chilometri e quattro da 18. L’attrice ha percorso il primo giro, poi si è fermata lungo le varie tappe del circuito di gara per incitare in perfetto italiano – raccontano gli organizzatori – i concorrenti.

“Ho sempre amato lo sport – racconta l’interprete del personaggio di Brooke Logan - una passione che ho ereditato da mio padre. Creare un evento in partnership tra Los Angeles e la Puglia è un sogno diventato realtà”. Animatrice e motore della manifestazione Laura De Mola, consigliera comunale a Fasano e amministratrice della società Ldm Services &Communication, spiega l’origine di questa passione di personaggi d’oltre oceano per la nostra regione.

“Anche Katherine si è innamorata della Puglia, ci torna sempre volentieri, nonostante i tanti impegni lavorativi. Le star americane amano il nostro calore, le nostre tradizioni, il cibo genuino ed i nostri paesaggi autentici. Eventi come la Puglia KKL Granfondo sono il modo migliore per far conoscere il nostro territorio all’estero”.

Grande accoglienza per l’attrice da concorrenti e spettatori: inutile dire che quello di Booke Logan è un personaggio molto amato dai seguaci della soap di ogni età. Sorriso smagliante, Katherine Kelly Lang non si è sottratta a baci, abbracci e richieste di foto, con un’attenzione particolare ai fans più piccini, che non ha esitato a tenere in braccio. Poi, raccontano sempre gli organizzatori, la full immersion nelle tradizioni pugliesi.

La diva americana, dopo aver particolarmente apprezzato i panzerotti, ha voluto friggere di persona questo prodotto gettonatissimo della cucina regionale. “Katherine ovviamente si godrà qualche giorno di meritato relax nella nostra terra, mentre già prende forma la terza edizione della Puglia KKL Granfondo. Appuntamento con gli appassionati delle due ruote al 2020”, dicono ancora dal comitato organizzatore.

La parte sportiva. Vittoria per Ciro Greco (Posia Team) – vincitore di tappa per il Giro dell’Arcobaleno -, secondo Antonello Cardone (Ciclisport 2000), terzo Michele Laddomada (Bikemania). Nella categoria femminile prima l’abruzzese Azzurra D’intino (Pedale elettrico) – vincitrice di tappa per il Giro dell’Arcobaleno -, seconda Caterina Bello, terza Antonella Tria (Amatori Putignano), quarta Rosa Di Lullo (Pedale elettrico Matera), quinta Nadia Maria Ferron (Ciclosport Modugno). I vincitori sono stati premiati dall’organizzatrice e dalla madrina della manifestazione, Laura De Mola e Katherine Kelly Lang.