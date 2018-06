Il preside brindisino Salvatore Giuliano sottosegretario del Miur

BRINDISI – Salvatore Giuliano, preside dell’Iiss Majorana di Brindisi, è stato nominato sottosegretario del ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, presieduto dal ministro Marco Bussetti. La nomina è stata formalizzata nel corso della seduta del Consiglio dei ministri che si è svolta martedì sera (12 giugno). Oltre a Giuliano, rivestirà il ruolo di sottosegretario anche Lorenzo Fioramonti.

L’inventore del Book in progress era stato designato ministro del Miur del governo pentastellato annunciato dall’allora candidato premier, Luigi Di Maio, pochi giorni prima delle elezioni politiche. Di quell’esecutivo, ad eccezione di qualche “superstite”, si perse sucessivamente ogni traccia.

Di Maio all’epoca dei fatti presentò Giuliano come “la persona che ha rivoluzionato il modo di intendere e fare la scuola in tutta Italia”. “Ha creato una rete di ebook – affermò ancora l’attuale vicepresidente del Consiglio - pensata per gli studenti, in modo da favorire l’apprendimento e allo stesso tempo garantire un risparmio sulla spesa delle famiglie”.

Laureato in Economica all'università degli studi di Lecce, il preside brindisino è stato fino a tre anni fa componente dell'associazione nazionale dei presidi (Anp) e membro del gruppo Avanguardie educative dell'Indire e del cantiere 2 sulla Buona scuola.

Nel 2016 fece da consulente al ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, in qualità di esperto sui temi legati alla formazione dei dirigenti e all'attuazione del piano nazionale della scuola digitale. La collaborazione con il governo di impronta Pd non frenò l’avvicinamento di Giuliano al Movimento 5 stelle. Che fra il dirigente scolastico e Di Maio ci fosse un certo feeling, del resto, lo si capì il 9 febbraio, quando il candidato premier visitò l’istituto di via Montebello, con l’attuale sottosegretario a fargli da Cicerone. Adesso Giuliano dovrà lasciare la scuola, per immergersi nella nuova esperienza capitolina.