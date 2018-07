Non c'è il traghetto per la Grecia: centinaia di passeggeri bloccati a Costa Morena

Articolo in aggiornamento continuo

BRINDISI – Nessun intoppo dal Canada a Brindisi e poi a Brindisi non c’è il traghetto per la Grecia. Vacanze al momento rimandate, ma si teme che possano addirittura saltare, per centinaia di passeggeri che alle 20 di sabato 14 luglio dovevano prendere il traghetto Prince della Europeanseaways per Corfù, l’isola greca più gettonata per la vacanze estive.

Tra i passeggeri anche una famiglia del Canada che, come dicevamo, ha viaggiato fino al capoluogo brindisino senza intoppi. Ma ci sono anche decine di brindisini e vacanzieri italiani ed europei. Hanno trascorso la notte in bianco, alcuni accampati in tenda nel terminal privato di Costa Morena Est, altri che viaggiavano con bambini al seguito, hanno dovuto cercare un hotel all’una della notte quando hanno avuto la conferma che il traghetto non avrebbe salpato alla volta di Corfù. Perché non c’era. Da quanto è stato spiegato è bloccato a Corfù.

Altri sono tornati a casa e altri hanno dormito per terra, sulle panche o in auto. In duecento, nella serata di sabato, sono partiti da Bari. Rabbia e sconcerto tra i passeggeri per i disagi patiti, per le vacanze ritardate, per la mancanza di organizzazione. Il viaggio delle 20 è stato dapprima rimandato all'una e poi annullato e ore ore nessuno ha saputo spiegare i motivi di questo disservizio.

Alle prime ore del giorno di oggi, domenica 15 luglio, dopo una notte quasi in bianco, erano tutti in fila alla biglietteria per cercare di capire il da farsi. C'è anche il problema del ritorno, anch'esso già programmato e pagato. Intorno alle 9 si è presentato un addetto dell'agenzia assicurando che alle 10 avrebbero ricevuto i biglietti per prendere un traghetto della compagnia Grimaldi che dovrebbe partire alle 13.

Purtroppo non è la prima volta che al terminal di Costa Morena si verificano disservizi di questa portata. Nell'agosto del 2014 700 passeggeri, dopo ore e ore di odissea, si ritrovarono con il viaggio annullato. Nell'agosto del 2016, invece, centinaia di passeggeri rimasero boccati a Corfù. Naturalmente si tratta di compagnie e traghetti diversi, ma, purtroppo, quello che resta nei passeggeri che hanno dovuto fare i conti con i disagi subiti, è la negativa esperienza nel porto di Brindisi.

La European Seaways è una compagnia di navigazione, con sede ad Atene, nata nel 1990 che opera fra l’Adriatico e lo Ionio. Le principali destinazioni raggiunte sono Grecia e Albania. Negli anni ‘90 era molto attiva nei collegamenti fra il porto di Brindisi per la Grecia e la Turchia. La flotta è composta dal traghetto ro-pax Galaxy e dal traghetto Ropax Prince (foto in basso).

La Galaxy è un traghetto costruito nel 1979, è lunga 127,64 mt e può ospitare fino a 984 passeggeri, 277 auto. La Prince, invece, è stata costruita nel 1974, è lunga 152,4 metri e può ospitare fino a 1230 passeggeri e 300 auto. Dal 12 al 26 luglio effettua partenze per la Grecia alle 20 di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. L’arrivo è previsto tra e 5 e le 5.30 a Corfù e alle 7 a Igoumenitsa. Dal 27 luglio, invece, il lunedì si parte alle 20, dal mercoledì al sabato alle 11.

Un rappresentante della compagnia, poco dopo le 10 ha annunciato ai passeggeri inviperiti e stanchi che tutti potranno prendere la nave della Grimaldi in partenza alle 13 senza rischio di overbooking. I nuovi biglietti sono in fase di stampa. Da quanto ha spiegato la nave Prince è ferma al porto di Corfù per un problema legato all'intasamento dei filtri: "Si è dovuta fermare per un problema di manutenzione ordinaria". L'unica nave disponibile a Brindisi dopo quella delle 20 di sabato 14 luglio che non è partita è quella delle 13 di oggi, anche questo è un aspetto che ha suscitato malcontento e polemiche, specie pechè c'è chi è giunto a Costa Morena dalle prime ore del pomeriggio di sabato.