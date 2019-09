Vacanze nel Brindisino e foto di rito con i fan per Paolo Maldini

BRINDISI – Ha trascorso le vacanze fra Ostuni e il litorale di Fasano. Oggi ha fatto rientro a Milano. Paolo Maldini, leggenda del Milan, è transitato dall’aeroporto del Salento. Un addetto alla sicurezza animato da amore viscerale per i colori rossoneri, socio del Milan Club Brindisi, non ha resistito alla tentazione di fermare il suo idolo, posando insieme a lui per uno scatto.

Nei giorni scorsi Maldini era stato avvistato anche in un ristorante nel Centro della Citta Bianca. Il campione ha scelto il mare e le campagne della fascia nord della provincia di Brindisi per trascorrere un periodo di relax, approfittando del fine settimana di riposo osservato dal campionato di Serie A, in concomitanza con gli impegni della nazionale.

In forma smagliante, il direttore dell’area tecnica del Milan non si è sottratto all’affetto dei suoi fan, rispondendo con cortesia alle richieste di selfie. E chissà che Paolo non abbia ricevuto dei suggerimenti su dove trascorrere le vacanze da altri campioni rossoneri che hanno goduto delle bellezze e delle prelibatezze del territorio: i compagni di mille vittorie Mauro Tassotti, Roberto Donadoni e Marco Van Basten.