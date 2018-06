Apnea fatale per il medico, il pm dispone autopsia

BRINDISI – Nel mare che tanto amava, quel fondo sconosciuto ai più che portava nel cuore, ha trovato la morte. Le acque di Casalabate sono diventate, ieri pomeriggio, trappola senza via di fuga per Fabio Lodispoto, medico ortopedico, noto in tutta Italia, con studio anche a Brindisi, sub tra i più esperti in città, appassionato di pesca in apnea. Aveva 55 anni, lascia una moglie, pediatra, e una figlia. Il pm della Procura di Lecce ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte.

La tragedia

L’hanno trovato senza vita i soccorritori, allertati dall’amico che con lui condivideva la passione per la pesca subacquea. Erano usciti nel pomeriggio spingendosi nel mare di Casalabate. Erano partiti dal porticciolo turistico Marina di Brindisi. L’ultimo saluto alla famiglia via Whatsapp per dire che era tutto ok dal gommone e che sarebbero tornati presto. Prima che facesse buio.

Muta e attrezzatura per la pesca, le ultime raccomandazioni e poi giù. Lì in fondo, in apnea, quel mondo nascosto e sconosciuto alla maggior parte della gente, si rifugiava nei ritagli di tempo dal lavoro e dalla famiglia. Appena possibile, il tempo di chiamare qualche amico per organizzare l’uscita insieme e via. Se il tempo lo permetteva, il mare era suo. E' stato così, da quando aveva scoperto il mare del Sud Italia e della provincia di Brindisi, complice l'amore per la donna che avrebbe sposato. Era appassionato anche di maratona, adorava la montagna e la natura. Gli piaceva viaggiare, scoprire mondi e culture nuove.

Qualcosa non è andata come doveva, oggi pomeriggio. Il suo compagno di battuta è risalito, non lo ha trovato. Non lo ha visto. Si è preoccupato, è salito sul gommone e ha chiamato i soccorsi cercando nel frattempo di scendere di nuovo nella speranza di riuscire a salvarlo. Non è stato possibile. Non c’è stato nulla da fare. Probabilmente vittima di una sincope anossica. Il corpo del sub è stato recuperato nelle acque di zona Canuta, al confine tra le province di Brindisi e Lecce. In lacrime l'amico. Increduli gli altri sub di Brindisi che lo conoscevano. Lo aspettavano lì da dove era partito.

La carriera

In lacrime gli amici e i colleghi di Lecce, Milano e Roma e quelli che aveva lasciato a Pisa, la città in cui aveva studiato sino a laurearsi con il massimo dei voti. Era nato a Londra. Si era poi specializzato in Ortopedia e Traumatologia a Perugia e in Medicina dello Sport a Pisa. E’ stato Professore a contratto all’Università la Sapienza di Roma per la cattedra di Malattie dell’Apparato Locomotore. Curriculum prestigioso, anche consulente ortopedico della squadra nazionale di Tae Kwon Do, componente della Società Italiana di Artroscopia e della Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede. Tra le collaborazioni, anche quella con l’inserto “Salute” de la Repubblica e con Radio Rai Uno per la rubrica medicina e società. A Brindisi aveva studio in via Santa Teresa. Increduli i suoi pazienti, quelli che dopo essere stati sottoposti a intervento avevano voluto ringraziarlo.

L'autopsia

L'esame autoptico dovrebbe essere eseguito nella giornata di oggi, venerdì 15 giugno 2018. L'incarico è stato conferito ieri dal pubblico ministero al medico legale Alberto Tortorella. Il corpo si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il medico dovrà accertare la causa della morte: non è escluso che l'ortopedico abbia avuto un malore, così come non è escluso che sia stata fatale una sincope, nemico numero uno per gli appassionati di pesca in apnea.

Su facebook si moltiplicano i messaggi dei colleghi medici e degli amici con i quali condivideva l'amore per il mare: "Riposa in pace fratello di mare e veglia da lassù ogni qualvolta ci immergeremo nel blu".

