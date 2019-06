Stp: rinnovate tutte le corse per le marine della provincia

Partenza alla grande per il comune di Ostuni che già dal 13 giugno ha avviato le corse urbane ed extraurbane effettuate dalla Stp (Società di trasporti pubblici) per permettere ai turisti, e non solo, di raggiungere il Valtur villaggio, Camping Torre Pozzelle, Cala dei Ginepri, Masseria Santa Lucia, Costa Merlata, Gorgognolo, Hotel La baia del re, Villanova, Diana Marina, Monticelli, Rosa Marina e Pilone.

La Città bianca è invasa dagli stranieri già dal mese di aprile, motivo per il quale l’amministrazione comunale ha avviato la prima pulizia straordinaria delle spiagge il 15 maggio, mentre il primo giugno è stata effettuata l’ordinaria.

Il costo dei biglietti, anche quest’anno, ha tariffe che oscillano tra i 90 centesimi della corsa semplice urbana, 1,10 per quella extraurbana, 1,50 euro per il biglietto richiesto a bordo e il costo di un euro per quello stampato dalla macchinetta.

Partiranno, invece, il 1° luglio i servizi per le zone balneari di Brindisi e degli altri comuni, e dureranno fino al 17 settembre. Gli spiaggianti avranno la possibilità di munirsi di abbonamenti settimanali e mensili dei quali, fa notare la società, al 90% i prezzi resteranno quelli degli anni passati.

L’azienda di trasporto pubblico ha rinnovato le corse da Brindisi (e ritorno) per Torre Canne, Pilone/Rosa Marina, Villanova/Costa Merlata, Torre Santa Sabina, Specchiolla, Tuturano, Torre San Gennaro, Lendinuso, Casalabate e Torre Rinalda.

Come ogni anno, la linea 4 effettuerà fermate fino a Punta Penne e da Punta Penne ad Apani .

Da Cisternino e Casalini partiranno le linee per Caranna, Pilone e Torre Canne.

Corse da Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo per Lido Presepe, Torre San Gennaro e Campo di Mare.

Invariati anche i percorsi che da Brindisi, Mesagne, San Pancrazio e San Donaci conducono a Torre Lapillo.

Da Carovigno partirà il bus per le Marine di Torre Santa Sabina e Specchiolla, da Serranova fermate per il Bivio Penna Grossa e Specchiolla.

Invariata anche la tratta Mesagne- Apani, e da San Michele e da San Vito dei Normanni partiranno i pullman per Specchiolla.

la città di Ceglie resta collegata a Torre Canne, Villanova e Rosa Marina.