A Rai Cultura un video del Simone-Durano sulle madri della Costituzione

BRINDISI – C’è per fortuna sempre una Brindisi che si fa onore, e quasi sempre è quella della scuola, della cultura e del lavoro. Un Liceo di Brindisi, il “Simone-Durano” ha rappresentato l’intera Puglia, unico istituto di istruzione secondaria di secondo grado della regione, al concorso nazionale “Le Madri della Costituzione”, tra cinque selezionati in tutta Italia.

A ricevere il prestigioso premio al Quirinale, in occasione della Festa internazionale della Donna l’8 marzo, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e della ministra Valeria Fedeli, c’era una delegazione degli studenti della II M, accompagnata dalla dirigente scolastica Carmen Taurino, e dai docenti referenti del progetto, Massimiliano Gemma e Debora de Fazio.

Gli studenti brindisini hanno realizzato un video sulla figura di Nadia Gallico Spano, una delle ventuno donne elette nella Costituente, divenute perciò madri della nostra Carta costituzionale, che sarà inserito nella programmazione di Rai Cultura. Montando insieme immagini, filmati, documenti d’epoca è stato elaborato un documentario che racconta, attraverso suoi scritti ed i suoi interventi in Parlamento e sui giornali, la vita straordinaria di questa donna.

Nadia Gallico Spano fu una militante e del Partito comunista italiano (ne sposò un importante esponente, Velio Spano) e della Resistenza in Francia ed in Tunisia e, dove era nata nel 1916 da una famiglia di immigrati italiani. Riuscì a sottrarsi alla cattura da parte del regime collaborazionista francese del maresciallo Petain, e rientrò avventurosamente in Italia nel 1944 dopo le gloriose Quattro Giornate di Napoli.

Una donna che prima ha lottato per far votare le altre donne, e poi per difenderne i diritti di madre, di moglie, di lavoratrice. Dieci anni in Parlamento con il Pci, dal 1948 al 1958, e tanto lavoro a favore del riscatto dei più deboli, in continuità con il Risorgimento e le lotte del movimento operaio.

La cerimonia al Quirinale è stata molto toccante, racconta un comunicato del Liceo Simone-Durano.. La mattinata è stata divisa in due momenti; la premiazione della delegazione della scuola brindisina da parte del Presidente Mattarella e della ministra Fedeli e la successiva celebrazione della giornata dell’8 marzo, ‘Donne e Costituzione’, in diretta su Raiuno nella Sala dei Corazzieri, alla presenza delle più alte cariche istituzionali come la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, anche con delega alle Pari opportunità, Maria Elena Boschi, il vicepresidente della Camera Luigi di Maio, il Presidente Emerito Giorgio Napolitano e tanti altri volti noti della politica, del giornalismo, dello spettacolo.

Il Presidente Mattarella ha apprezzato moltissimo il lavoro svolto dai docenti e dagli studenti del Simone-Durano, sottolineandone la fondamentale valenza formativa per la crescita di futuri cittadini consapevoli e attenti alla legalità e ai valori della cittadinanza.

“La nostra scuola immette sul territorio talenti musicali d’eccellenza, che partecipano a manifestazioni di grande rilievo – ha sottolineato la dirigente Carmen Taurino – ma la formazione liceale dei nostri studenti per noi è centrale: questo progetto è stato vinto con l’attenzione alla storia, alla legalità e alla Costituzione”.

La permanenza a Roma del Simone-Durano si è conclusa con la visita guidata presso gli studi del centro di produzione Rai di Saxa Rubra, ad assistere alla lavorazione dei più noti programmi del palinsesto televisivo. La professoressa Taurino ha sottolineato come anche quest'ultima esperienza rientri nel contesto delle opzioni ed occasioni formative che il liceo Simone-Durano offre ai giovani del territorio, in un contesto di apprezzamenti e riconoscimenti che derivano dalla sua attività