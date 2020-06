Mesagne, pranzi a prezzi speciali per medici e infermieri

MESAGNE - Colazione e pranzo a prezzo speciale, nonché degustazione gratuita della selezione vitivinicola tutta pugliese per medici e infermieri che hanno combattuto in prima linea al tempo del coronavirus: l’idea proposta da Fabrizio Dipietrangelo del ristorante “Giudamino cantina” di Mesagne e da Carmine Dipietrangelo dell’azienda “Tenute Lu Spada” onora chi si è particolarmente distinto nel servizio della comunità, oltre ai 57 cittadini insigniti dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.

“Ma chi, tra medici e personale sanitario, non è stato poi tale, decidendo di non risparmiarsi? Anche a tutti i medici ed operatori sanitari va un premio” e ci hanno pensato i due offrendo un'occasione di scoprire la Puglia gastronomica, vinicola e solidale, alzando i calici con l’augurio che il peggio sia alle spalle e che il futuro si costruisce insieme. E, dunque, medici e infermieri, eroi di sempre, sono avvisati: per qualche ora trascorsa nel centro storico di Mesagne, avranno l’occasione di pranzare e fare colazione a prezzi speciali, gustando gratuitamente i calici offerti da Tenute Lu Spada.