Spiagge a misura di bambino: Fasano e Ostuni Bandiera Verde 2020

Su ben venti chilometri di costa, tra Ostuni e Fasano, si estendono le più belle spiagge a misura di bambino immerse nella macchia mediterranea: a decretarlo un comitato di pediatri che dal 2008, con l'assegnazione della Bandiera Verde, elegge tra l’Italia e la Spagna le coste dotate di caratteristiche adatte ai più piccoli.

Riconfermata dunque la Bandiera del 2019, grazie all’acqua bassa e limpida vicino alla riva, alla presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio, ai giochi, agli spazi per cambiare il pannolino o allattare e per rifocillarsi dal caldo estivo nelle gelaterie. Insomma, tra Fasano e Ostuni, da Pilone a Torre Guaceto, passando per Costa Merlata, Quarto di Monte e Torre Pozzelle, le località marine sono per grandi e piccoli.

Ancora una volta, le località brindisine possono vantare il titolo di spiaggia a misura di bambino con altre 144 località selezionate in Italia, Spagna e, la new entry di quest'anno, la Romania.