Borgo Egnazia conquista anche Caterina Balivo: week-end di relax

FASANO – Stagione di vip e piacevoli sorprese a Borgo Egnazia, anche nella versione estate 2018. Nella masseria immersa tra gli ulivi e il verde della Valle d’Itria è arrivata la conduttrice tv Caterina Balivo, per un week-end con il marito Guido Maria Brera. Zero trucco, niente tacchi, pantaloncini e scarpe passe per godersi una fuga prima di tuffarsi di nuovo negli impegni professionali.

Sarà un relax breve per godere dei sapori e dei colori della terra di Puglia, nelle campagne incontaminate di Savelletri, zona fasanese conosciuta in tutto il mondo, dopo l’arrivo della star Madonna. Balivo ha subito postato su Instagram e Facebook una foto per raccontare il fine settimana di riposo con la famiglia, divertendosi anche a realizzare una “story” mentre pedala in biciletta.

La presentatrice a settembre torna in televisione, su Rai Uno, per condurre una trasmissione tutta nuova nella fascia pomeridiana, dopo il successo di Detto Fatto, al cui timone è stata per sei anni su Rai 2. Il pubblico ha apprezzato la sua spontaneità e ha premiato l’appuntamento quotidiano con picchi anche dell’8 per cento di share.

Finita la stagione estiva, come la stessa Caterina Balivo ha detto, sarà tempo di cambiare completamente vita: la famiglia Brera-Balivo lascerà Milano per trasferirsi nella Capitale.

Negli studi Rai di Roma, infatti, sarà alla conduzione del contenitore pomeridiano dal titolo Vieni da me, come anticipato qualche giorno fa da Sorrisi e Canzoni. Nuova scommessa da vincere, sempre con il sorriso che l’ha resa uno dei volti della televisione più amati.

Gallery