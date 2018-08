Breaker e writer in azione al "Liscio": festa dell'hip hop al rione Commenda

Si è svolto ieri, domenica 5 agosto, l’Urban Minds Experience, presso la piazza “il liscio" in via Tirolo, quartiere Commenda. Alle ore 19 un gruppo di artisti ha dato vita ad uno spettacolo aperto al pubblico e alla partecipazione, dj, mc, writer e breaker hanno animato la piazza.

Si tratta di una delle serate di animazione culturale “La bella stagione" , relativa alla programmazione della Fondazione nuovo teatro Verdi.

Vincenzo Sarro, esperto cultore del movimento hip hop, racconta ai nostri microfoni come nasce questo spettacolo è in cosa consiste.

Vincenzo Sarro è stato coinvolto nell'organizzazione di dell'Urban Minds Experience essendo anche uno di quei giovani artisti che dagli anni ‘90 ad oggi hanno dato continuità al movimento hip hop, non solo attraverso la pratica ma anche attraverso incontri e manifestazioni volte alla diffusione di un movimento culturale che oggi si dimostra estremamente importante per la riqualificazione delle periferie.